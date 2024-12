Presidente da Coreia do Sul pode ser destituído após tentar impor lei marcial

Ônibus e outros veículos foram estacionados nas praças ao redor do Parlamento para impedir que helicópteros das forças especiais aterrissassem, como ocorreu na noite de terça para quarta-feira.

O ministro da Defesa interino, Kim Seon-ho, negou os rumores de uma nova lei marcial. "Isso é completamente falso", declarou.

Se Yoon não renunciar antes, o Parlamento unicameral se reunirá no sábado às 19h (10h GMT) para decidir sobre sua destituição. Uma maioria de 200 deputados, dos 300 no total, é necessária para removê-lo do cargo.

O PPP tem 108 cadeiras, contra 192 da oposição, que precisa convencer pelo menos oito deputados do partido do presidente a apoiar a causa. Uma tarefa que não deve ser difícil após as declarações do líder do PPP.

Se a moção for aprovada, Yoon será suspenso até que sua destituição seja validada pela Corte Constitucional. Se confirmada, uma eleição presidencial ocorrerá em até 60 dias. Enquanto isso, o primeiro-ministro Han Duck-soo assumirá o cargo interinamente.

Yoon Suk Yeol, que também está sendo investigado por "rebelião", viu sua popularidade despencar para 13%, de acordo com uma pesquisa da Gallup publicada nesta sexta-feira.