Trump 2.0: revistas francesas analisam novidades do novo mandato do bilionário americano

A pouco mais de um mês para a volta ao poder de Donald Trump nos Estados Unidos, as revistas semanais analisam características do próximo governo Trump, desde promessas de acabar com o conflito na Ucrânia, nomeação do pai do genro para a embaixada em Paris e a importância dada às criptomoedas.

Entre as promessas feitas com estardalhaço está a de acabar com o conflito entre Rússia e Ucrânia em 24 horas. "A questão é preocupante, pois as consequências do comportamento de Trump podem ser profundas - tanto para a Ucrânia quanto para a Europa", analisa a revista L'Express.

"Sem uma rota clara, as especulações vão a mil. E o cenário de um acordo com o Kremlin, às custas da Ucrânia, causa calafrios nos apoiadores de Kiev", acrescenta L'Express.