Do Brasil para o mundo mágico da Disney: conheça o paulista por trás do fenômeno "Moana 2"

"Acho que esse é o legal da Moana: ela é uma personagem independente, tão forte. Tem uma presença tão grandiosa e acho que ela vai trazer essa mensagem de que as coisas são possíveis. É só você quem tem que ir atrás, batalhar para chegar lá. Acho que isso diz um pouco dessa história do imigrante, que chega com a cara e com a coragem e não sabe o que está por vir, mas a gente segue seguindo", confiou à RFI. "Eu me identifico muito com essa personalidade, com essa perseverança da Moana."

Vilela se formou em Publicidade na Universidade Metodista de Piracicaba, chegou a trabalhar na Rede Globo e agora, há quase uma década nos estúdios, já traz no currículo outros campeões de bilheterias bilionárias da Disney, como Zootopia (2016) e Frozen 2 (2019), além da primeira animação de "Moana" - o filme mais visto nos serviços de streaming nos Estados Unidos em 2023.

A continuação das aventuras de Moana seria, originalmente, uma série para o Disney+, mas a companhia resolver transformá-la em filme.

"Eu entrei no time para dar suporte para terminar o filme. Foi uma parte que foi feita em dois estúdios: em Burbank a gente entrou para ajudar a finalizar esse projeto que foi começado pelo outro time", relata Vilela. "Moana foi o meu personagem, que eu supervisionei. Foi bem legal estar interagindo com os dois times e participar desse projeto novamente, interagir com esses personagens. Trouxe para mim boas lembranças e está sendo muito legal ver esse filme finalizado."

Conexão e personagens que crescem com o espectador

"Moana 2" conquistou esse sucesso estrondoso garças, em parte, à conexão emocional que a personagem estabeleceu com seu público. Assim como Riley, do outro sucesso do ano "Divertidamente 2" (Pixar, que também pertence à Disney), Moana cresceu junto com seus espectadores.