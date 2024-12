Rebeldes sírios anunciam tomada de Damasco e queda do regime; paradeiro de Assad é desconhecido

Os rebeldes aproveitaram a retirada das forças do governo de várias regiões após a ofensiva lançada em 27 de novembro a partir da província de Idlib, o seu reduto no noroeste da Síria, apesar dos ataques aéreos realizados com o apoio da Rússia, aliada do regime, e operações terrestres contra setores insurgentes.

Ao sul da capital, perto da fronteira com a Jordânia, as tropas do governo também perderam o controle da cidade de Daraa, berço da revolta de 2011, para as forças locais, segundo o OSDH.

Em outra frente, na província de Deir Ezzor (leste), as forças do regime retiraram-se dos territórios sob o seu controle e as Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, foram mobilizadas para lá. Com o apoio militar da Rússia, do Irã e do Hezbollah, al-Assad retomou uma grande parte do país em 2015 e, em 2016 toda Aleppo, cuja parte oriental havia sido ocupada em 2012 pelos rebeldes.

Um cessar-fogo estabelecido em 2020, viabilizado por Ancara e Moscou, trouxe uma tranquilidade relativa ao noroeste sírio.