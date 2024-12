Rússia recebe Bashar-al Assad; Moscou pede reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

Moscou está avaliando o que a queda de Bashar-al Assada pode significar para as relações bilaterais entre a Rússia e a Síria. "A Rússia sempre foi a favor de uma solução política para a crise síria. Partimos da necessidade de retomar as negociações sob os auspícios da ONU", disse esta mesma fonte do Kremlin.

De acordo com o representante-adjunto da Rússia na ONU, Dmitri Polianski, Moscou solicitou uma reunião de emergência a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na Síria para a tarde desta segunda-feira (9). Ele disse no Telegram que "a profundidade e as consequências (dos acontecimentos na Síria) para o país e para toda a região ainda não foram medidas".

Líderes aclamam queda de Assad

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou no domingo a queda de Bashar al-Assad do poder na Síria, dizendo que a sua saída representava uma "oportunidade histórica" para os sírios. "Finalmente, o regime de Assad caiu", disse Biden, durante um discurso na Casa Branca, citando "um ato fundamental de justiça" e uma "oportunidade histórica" para os sírios "construírem um futuro melhor".

Ainda de acordo com Joe Biden, Bashar al-Assad "deveria ser responsabilizado", por seus atos. O presidente americano ainda alertou sobre "os riscos e incertezas" que podem surgir dessa nova situação. Biden destacou que "alguns dos grupos rebeldes" na Síria têm "histórico de terrorismo". Mesmo assim, os Estados Unidos "irão conversar com todos os grupos sírios" sobre a transição de poder, completou Biden.

O Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, também saudou no domingo "a queda do regime ditatorial" de Bashar al-Assad na Síria e reiterou o seu apelo para proteger "os direitos de todos os sírios". De acordo com o comunicado, "depois de (quase) 14 anos de guerra brutal e da queda do regime ditatorial, o povo sírio pode hoje aproveitar uma oportunidade histórica para construir um futuro estável e pacífico".