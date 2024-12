Haiti: chefe de gangue acusa idosos de prática de vodu e ordena massacre que matou quase 200 pessoas

Um novo massacre ocorreu no Haiti, o segundo em um espaço de dois meses. Na segunda-feira (9), o governo haitiano condenou o "massacre desprezível" do fim de semana no distrito de Cité Soleil, nos arredores da capital Porto Príncipe, onde pelo menos 184 morreram, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Vingança contra idosos estaria na origem do ataque.

"O Governo da República condena nos termos mais fortes possíveis o massacre desprezível perpetrado em 6 e 7 de dezembro de 2024", escreveu o gabinete do primeiro-ministro haitiano em um comunicado à imprensa. "Esse ato bárbaro de crueldade insuportável custou a vida de mais de cem homens e mulheres, principalmente idosos indefesos", continuou, descrevendo o episódio como um "ataque direto à humanidade e à ordem republicana".

O secretário-Geral da ONU também condenou "veementemente" o ataque e pediu que os responsáveis sejam punidos. Antonio Guterres "pede às autoridades haitianas que conduzam uma investigação minuciosa e garantam que os autores dessas e de outras violações dos direitos humanos sejam levados à justiça", disse Stéphane Dujarric, transmitindo as condolências do secretário-geral às famílias das vítimas desses "atos horríveis".