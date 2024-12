Polícia aperta cerco contra venezuelanos refugiados na Embaixada da Argentina, dizem opositores

Itamaraty acompanha

Até o momento o Itamaraty não fez nenhum comunicado formal sobre o cerco à Embaixada da Argentina em Caracas. No entanto, fontes internas do Ministério de Relações Exteriores do Brasil informou à RFI que o Itamaraty acompanha de perto a situação.

A sede diplomática está desde agosto deste ano sob custódia do Brasil a pedido do governo de Javier Milei, após a diplomacia da Argentina, e a de outros países, ter sido expulsa da Venezuela pelo governo de Nicolás Maduro após críticas ao sistema eleitoral venezuelano. Na ocasião, a Chancelaria venezuelana exigiu a retirada do corpo diplomático argentino devido às "ingerencistas ações e declarações de seu governo de desconhecer os resultados eleitorais".

O governo de Javier Milei foi um dos primeiros a classificar como fraude as eleições venezuelanas. Por sua vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após pressionar o governo de Maduro a apresentar as atas da questionada votação e ambos os presidentes trocarem farpas, o brasileiro voltou atrás e declarou que "Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil".

Já Edmundo González, através das redes sociais, respaldou a mensagem publicada pela chancelaria da Argentina. Enquanto Maria Corina Machado, em mensagem aos venezuelanos, publicou um vídeo em sua rede social destacando a situação dos seis asilados e afirmou que é hora de que "o medo nos tenha medo".