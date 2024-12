Israel fecha embaixada em Dublin em represália a apoio do governo irlandês à Palestina

"A Irlanda quer uma solução de dois estados e quer que Israel e a Palestina vivam em paz e segurança. A Irlanda sempre defenderá os direitos humanos e o direito internacional", continuou.

A Irlanda também tem estado entre os críticos mais francos da resposta de Israel aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra em Gaza.

"As ações e a retórica antissemita usadas pela Irlanda contra Israel estão enraizadas na deslegitimação e demonização do Estado judeu, juntamente com padrões duplos", acrescentou o ministro israelense das Relações Exteriores em seu comunicado. "A Irlanda ultrapassou todas as linhas vermelhas em suas relações com Israel", completou o chanceler Gideon Saar.

Mandado de prisão contra Netanyahu

Em novembro, o primeiro-ministro irlandês disse que as autoridades do país deteriam o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se ele viajasse para a Irlanda depois que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra ele.

O TPI emitiu mandados de detenção contra Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, "por crimes contra a humanidade e crimes de guerra" cometidos entre 8 de outubro de 2023 e 20 de maio deste ano na Faixa de Gaza.