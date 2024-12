Papa Francisco defende conceito de "secularismo dinâmico" durante visita à ilha da Córsega

Em discurso de encerramento da Conferência sobre a Religiosidade no Mediterrâneo, primeiro compromisso do papa em sua rápida visita à Córsega, Francisco defendeu, neste domingo (15), um secularismo (sinônimo de laicidade, termo mais utilizado na França) que não seja "estático e fixo, mas evolutivo e dinâmico". A laicidade, garantida pela Constituição francesa, é um princípio que implica a separação do Estado e das organizações religiosas e exige a igualdade de todos perante a lei, independentemente de suas crenças ou convicções.

Nesta visita inédita de um dia à Córsega, o papa está em casa. O catolicismo é profundamente enraizado na população de 355 mil habitantes da ilha francesa. Cerca de 90% dos corsas se declaram católicos, 80% pelas contas do Vaticano. Os corsas cultivam há séculos valores da Igreja Católica e perpetuam ritos e festas populares, como as procissões em homenagem aos santos, de uma forma que é apontada pelo papa Francisco como um exemplo de "religiosidade alegre" no cotidiano.

Em seu primeiro discurso do dia, ele reconheceu que a fé e a prática religiosa estão em declínio na Europa, mas elogiou o exemplo da Córsega. Diante da plateia de padres e teólogos que se reuniu durante dois dias na conferência realizada no Palácio dos Congressos, em Ajaccio, Francisco defendeu uma laicidade "capaz de se adaptar a situações diferentes ou imprevistas, e de promover uma cooperação constante entre as autoridades civis e eclesiásticas para o bem de toda a comunidade, permanecendo cada uma dentro dos limites das suas competências e do seu espaço".