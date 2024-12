Macron convoca reunião de crise para discutir situação em Mayotte após passagem de ciclone

No arquipélago francês de Mayotte, as autoridades correm contra o tempo para ajudar as vítimas do ciclone Chido. Os ministros do Interior e dos Territórios Ultramarinos, Bruno Retailleau e François-Noël Buffet, chegaram nesta manhã à ilha, onde falta água e comida. O presidente francês, Emmanuel Macron, fará uma reunião de crise com sua equipe às 18h no horário local.

O balanço provisório é de 20 mortos, mas o ciclone pode ter deixado centenas de vítimas. De acordo com o prefeito François-Xavier Bieuville, "certamente haverá várias centenas ou mesmo milhares" de mortos diante da "violência" do ciclone", declarou.

O hospital da ilha foi parcialmente destruído e várias clínicas não estão funcionando, segundo a ministra da Saúde francesa, Geneviève Darrieussecq.