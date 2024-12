Dinamarca rejeita extradição de Paul Watson e ecologista é libertado após cinco meses de prisão

A detenção de Paul Watson gerou uma onda de solidariedade na França, onde as autoridades pediram ao governo dinamarquês que não o extraditasse. Defensores do meio ambiente também se manifestaram a favor de Watson. A ministra francesa da Transição Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, comemorou a libertação de Watson nas redes sociais. "Que alívio! Saúdo a libertação de Paul Watson, após 149 dias de detenção na Dinamarca. Bom retorno para ele entre os seus. A mobilização coletiva valeu a pena", escreveu ela no X (antigo Twitter).

Críticas ao sistema judiciário japonês

Os defensores de Watson também criticaram a natureza das acusações, que consideravam infundadas, além de denunciarem a falibilidade do sistema judiciário japonês. François Zimeray afirmou que, no Japão, "existe uma presunção de culpabilidade". "Os promotores se orgulham de anunciar que têm uma taxa de condenação de 99,6%", lamentou ele.

Porém, o governo dinamarquês se distanciou dessas críticas. O ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, afirmou em um comunicado que "essa decisão não significa que a Dinamarca compartilhe as preocupações expressas em alguns círculos sobre o sistema judiciário japonês e a proteção dos direitos humanos no Japão, no contexto deste caso específico". Hummelgaard ressaltou ainda que "o Japão é uma sociedade democrática regida pelo Estado de Direito e respeita os direitos humanos fundamentais".

