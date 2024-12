ONGs denunciam militar franco-israelense após publicação de vídeo de tortura de civis palestinos

As imagens, que têm ao todo menos de um minuto, também mostram outros homens vendados e vestidos com as mesmas roupas. Eles aparecem amontoados no interior de um veículo e seriam, segundo as ONGs, "prisioneiros de guerra".

"Vocês estavam felizes no dia 7 de outubro (...)", diz novamente a voz, que também grita insultos, em referência ao ataque do Hamas no sul de Israel.

De acordo com as informações recolhidas pelas organizações, o militar franco-israelense visado pela queixa admitiu ser o autor do vídeo.

Segunda denúncia

Esta é a segunda queixa feita contra o militar. Uma primeira denúncia foi apresentada em abril por três associações pró-Palestina, pelos mesmos fatos, mas foi arquivada em setembro pela Pnat.

Segundo fonte judicial, a Procuradoria considerou que os fatos eram "insuficientemente caracterizados". "Os elementos fornecidos em apoio à denúncia não são suficientes para estabelecer a existência de possíveis atos materiais de cumplicidade", acrescentou a Procuradoria.