Alemanha organiza homenagem às vítimas de tragédia na feira natalina de Magdeburgo

As autoridades alemãs organizaram na noite deste sábado (21) uma cerimônia em homenagem às vítimas do ataque da véspera em uma feira natalina na cidade de Magdeburgo, no nordeste do país. As primeiras informações, ainda incertas, sobre as possíveis motivações do principal suspeito do episódio começam a ser divulgadas. Pelo menos cinco pessoas morreram e 200 ficaram feridas.

Às 19h03 pelo horário local, no momento exato do ataque de sexta-feira, os sinos de todas as igrejas de Magdeburgo tocaram em homenagem às vítimas, antes de um serviço religioso em sua catedral. O ato contou com a presença do chefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier e, apesar da chuva torrencial, cerca de 2.000 pessoas reuniram-se do lado de fora do edifício.

Um pouco mais cedo, o chanceler alemão Olaf Scholz depositou flores no local da tragédia. Vários moradores fizeram o mesmo em solidariedade às vítimas desse ataque, que acontece oito anos após um episódio similar em uma feira natalina de Berlim.