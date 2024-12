Brasileira faz sucesso em Lisboa com serviços de limpeza

Ao falar sobre os fatores que contribuíram para o sucesso do negócio, a empresária diz que "a atenção aos detalhes faz, sim, uma certa diferença, com certeza". Segundo ela, a disponibilidade dos funcionários para fazerem além do que lhes é pedido e a gentileza também têm cativado os clientes. "É muito nosso isso, muito do brasileiro".

Segundo ela, os bons resultados da empresa também se devem à formação e ao treinamento que a equipe recebe periodicamente. "É um treinamento diferente", que, de acordo com Analberga, não se restringe às principais técnicas de limpeza, mas também envolve os comportamentos que regem uma boa conduta profissional no ambiente de trabalho. Se a limpeza é na casa de um cliente, é importante ter "discrição" e "respeito à privacidade", por exemplo.

Focada em inovação para melhorar a oferta dos serviços, a cearense de Quixeramobim alinhou as limpezas a práticas sustentáveis. As equipes passaram a utilizar equipamentos com alto desempenho e baixo consumo energético, e a usar produtos que causam menos impacto ao meio ambiente. "Produtos menos agressivos, mais sustentáveis, porque os produtos biodegradáveis são comprovadamente menos agressivos do que os convencionais", esclarece.

Consultorias e formação para imigrantes e refugiados

Com o negócio indo bem, a brasileira começou a dar consultorias a pessoas e empresas que a procuravam porque precisavam aprender ou aperfeiçoar alguma técnica de limpeza. Algumas delas tornaram-se parceiras da empresária. "Se eu for fazer uma limpeza em um prédio inteiro - a limpeza pós-obra - e a minha equipe não for suficiente, faço parceria com a empresa que já fez consultoria comigo", explica.

Analberga também passou a ser convidada por organizações sem fins lucrativos para dar formações nas áreas de limpeza, mas também para passar e engomar roupas. A última aconteceu em novembro e reuniu mulheres refugiadas e imigrantes, que buscam apoio para a integração em Portugal e capacitação profissional.