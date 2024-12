Papa não se intimida com críticas do governo de Israel e volta a denunciar bombardeios em Gaza

O sumo pontífice se pronuncia frequentemente sobre guerras pelo mundo. Mas, nos últimos tempos, vem intensificando as críticas a Israel, intensificando o tom de seus discursos e deixando de lado uma certa neutralidade política.

No final de novembro, o papa denunciou "a prepotência do invasor" na Ucrânia, mas também na "Palestina", uma semana após a publicação de um livro no qual Francisco defende "investigar com atenção" se a situação em Gaza corresponde à "definição técnica" de genocídio. O líder do Vaticano já havia criticado em setembro o uso "imoral" da força no Líbano e na Faixa de Gaza.

Governo de Israel expressa indignação

Israel não demorou a rebater as declarações do sumo pontífice. "Os comentários do papa são particularmente decepcionantes porque estão desconectados do contexto real e concreto da luta de Israel contra o terrorismo jihadista", reagiu no sábado o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

O comunicado ainda acusou Francisco de "duplas morais" e de "apontar o dedo para o Estado judeu e seu povo". Para o governo israelense, as críticas deveriam se concentrar nos agressores, "não na democracia que se defende diante deles".

O texto ainda ressalta que quase 100 pessoas sequestradas pelo grupo Hamas continuam em cativeiro na Faixa de Gaza, entre elas vários menores. "A crueldade é que terroristas se escondam atrás de crianças enquanto tentam assassinar crianças israelenses", insistiu a diplomacia israelense.