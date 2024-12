Por falta de fiscalização, Paris é a capital dos motoristas embriagados

Neste período de festas, o jornal Le Parisien denuncia a falta de fiscalização suficiente contra a embriaguez ao volante na capital francesa. Os motoristas parisienses com teste positivo no bafômetro são cinco vezes mais numerosos do que a média nacional, mas paradoxalmente a autuação contra esse tipo de infração é menos frequente do que em outras cidades francesas, o que alimenta o sentimento de impunidade, critica o diário.

Enquanto o Brasil adotou a Lei Seca em 2008 e a fiscalização é feita tanto pela Polícia Militar quanto por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a França não dispõe de agentes especializados no policiamento de trânsito. O mesmo policial encarregado de impedir roubos, tráfico de drogas, homicídios e atentados é levado a fazer blitz no trânsito. Porém, como as outras demandas são prioritárias, a fiscalização de motoristas é considerada menos urgente.

A Polícia Central de Paris garante que organizou, em 2023, 83 grandes operações de combate à insegurança rodoviária e 38 em 2022. O Ministério do Interior contabiliza, por sua vez, uma média de quatro testes de bafômetro por 1.000 habitantes na capital, em comparação com 119 por 1.000 no resto do país. O limite tolerado para dirigir é de 0,5 g de álcool por litro de sangue, o equivalente a 0,25 mg por litro na fiscalização. Cerca de 25% dos motoristas parisienses têm resultado positivo nos testes de alcoolemia, aponta o Le Parisien.