Ações da Honda se valorizam após anúncio de possível fusão com a Nissan

A decisão da montadora acontece antes de uma possível fusão com a conterrânea Nissan. Na segunda-feira (23), a Honda abriu negociações com a sua rival em dificuldades, com vista à criação do grupo número três mundial do setor.

As duas empresas japonesas anunciaram a assinatura do protocolo de acordo para uma fusão, em um contexto de dificuldades enfrentadas pelo setor automobilístico, que passa por transformação por causa da descarbonização.

A recompra de ações "foi muito bem recebida" pelos investidores da Honda porque pode "fortalecer os seus rendimentos", através da reavaliação do preço das ações e dos dividendos por ação, mecanicamente inflacionados pela redução do número de ações em circulação, comentou o diário financeiro Nikkei.

As ações da Nissan, por sua vez, subiram 6%, após uma sessão com fortes oscilações. Elas haviam caído 7% na abertura, com os investidores preocupados com os comentários da Honda, de que não tinha a intenção de "salvar" a sua compatriota, altamente endividada.

A fusão com a Honda, um grupo mais sólido, no entanto, parece ter tranquilizado o mercado sobre as perspectivas da Nissan.

A Mitsubishi Motors, que também poderá aderir ao futuro grupo resultante da fusão, terminou o pregão em equilíbrio (-0,06%).