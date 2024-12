Novo governo da Síria formado por rebeldes consegue acordo para dissolução de grupos armados do país

As novas autoridades da Síria anunciaram nesta terça-feira (24) terem alcançado um acordo com "todos os grupos armados" do país para a sua dissolução e integração sob o comando do Ministério da Defesa.

A informação foi comunicada pela agência estatal Sana e pelas novas autoridades em suas contas do Telegram.

Ahmed Al Sharaa havia afirmado no domingo que não permitiria que as "armas escapassem ao controle do Estado". Durante uma entrevista coletiva, o novo homem forte da Síria declarou que a decisão também seria aplicada às "facções presentes na área das Forças Democráticas Sírias" (FDS, dominadas pelos curdos).