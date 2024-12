Penas contra agressores de torcedores israelenses na Holanda são consideradas brandas em Israel

O tribunal de Amsterdã condenou nesta terça-feira (24) cinco homens por atos de violência e cumplicidade nos ataques contra torcedores antes e depois do jogo de futebol entre o Maccabi Tel Aviv e o Ajax, em novembro. As penas aplicadas variam de 6 meses, 10 semanas a 1 mês de prisão, além de pena de 100 horas de serviços comunitários.A imprensa israelense considerou as penas brandas.

Os ataques, ocorridos no início de novembro em Amsterdã, foram descritos como antissemitas por muitos governos ocidentais. Nesta terça, a imprensa israelense destacava as penas mais brandas do que as requisitadas pela procuradoria. O diário Haaretz cita o caso de uma condenação de seis meses, para a qual havia sido pedido dois anos de prisão.

A corte holandesa aceitou a queixa de que os torcedores israelenses foram envolvidos na violência e consideraram o contexto dos fatos, mas afirmou "não haver justificativa para a violência contra os fãs do Maccabi". Os dois lados têm 14 dias para apelar das sentenças.