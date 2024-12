Estados Unidos fecham oficialmente agência de combate à desinformação no exterior

O Departamento de Relações Exteriores dos EUA anunciou o fechamento de seu escritório especializado no combate à desinformação no exterior. O Congresso, de maioria republicana, decidiu não renovar o orçamento do órgão responsável, entre outras atribuições, ao combate à propaganda russa e chinesa, por exemplo. A atuação do escritório foi amplamente criticada pelos conservadores e pelo bilionário Elon Musk.

Por Carlotta Morteo, da RFI

Com um orçamento de 61 milhões de dólares, o Centro de Engajamento Global (GEC) empregava 120 pessoas. Inaugurado sob a presidência de Barack Obama, em 2016, este escritório do Departamento de Estado se especializou em rastrear e combater informações falsas no exterior, capazes de prejudicar os interesses americanos em todo o mundo.