O mundo lembra os 20 anos do tsunami que deixou mais de 220 mil mortos no sudeste asiático

Há exatos 20 anos, no dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto com magnitude 9,1 no fundo do Oceano Índico e com epicentro na Indonésia, perto da ilha de Sumatra, gerou ondas gigantescas que varreram as costas do sudeste asiático. O fenômeno atingiu 14 países, deixando mais de 220 mil mortos. A data será lembrada nesta quinta-feira (26), com cerimônias programadas para lembrar as vítimas da tragédia, enquanto alguns países analisam as lições aprendidas com o desastre natural.

A quase 1.000 quilômetros da costa tailandesa devastada pelo tsunami de 2004, os engenheiros mergulham uma boia de detecção no mar, um elemento essencial num sistema de prevenção destinado a garantir que um desastre tão mortal não volte a acontecer.

Em 2004, os sistemas de prevenção de desastres naturais eram rudimentares, sendo quase impossível de prevenir as milhões de pessoas que viviam nas costas do Oceano Índico. Nos anos que se seguiram, vários governos se uniram para desenvolver um sistema global de informação sobre tsunamis, recorrendo a uma rede de seis boias de detecção no Oceano Pacífico, estabelecida pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos.