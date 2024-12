Papa Francisco apela à união dos povos em Natal marcado por conflitos no mundo

O papa Francisco fez um apelo à paz no mundo nesta quarta-feira (25), com um pedido às pessoas para "superarem as divisões" e "calarem as armas". Em sua tradicional bênção "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo), o sumo pontífice argentino citou os principais focos de tensão e as crises humanitárias no planeta. O religioso destacou os conflitos em Gaza, na Ucrânia e no Sudão.

Como acontece todos os anos, o papa discursou durante as celebrações de Natal. Jorge Bergoglio, 88 anos, falou diante de milhares de fiéis reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, onde voltou a lamentar as guerras que assolam vários países.

"Calem-se as armas na martirizada Ucrânia! Tenha-se a audácia de abrir a porta às negociações e aos gestos de diálogo e de encontro, para alcançar uma paz justa e duradoura", afirmou o sumo pontífice, poucas horas depois de a Rússia lançar mais de 70 mísseis contra o território ucraniano, no dia de Natal.