Menu de fim de ano de venezuelanos tem ansiedade e tensão antes da posse de Maduro

Por sua vez, Edmundo González também recorreu às redes sociais para lembrar os 1.800 presos políticos no país. "Não podemos esquecer aqueles que, na escuridão das prisões e sob perseguição, continuam lutando por um futuro livre de opressão", afirmou.

Prisões e repressão

Na terça-feira (24), a ONG Observatório Venezuelano de Prisões denunciou o desaparecimento forçado de Luis Tarbay, coordenador internacional do grupo opositor "Mundo com a Venezuela", sequestrado no dia 19. Já a Ong Fórum Penal informou, na quarta-feira (25), que todos os adolescentes presos durante os protestos pós-eleitorais foram liberados. No entanto, mais de 1.800 adultos, incluindo jornalistas, seguem detidos por motivos políticos.

Enquanto isso, Nicolás Maduro prepara-se para assumir seu terceiro mandato, mesmo sob críticas e sem o reconhecimento de países como Estados Unidos e União Europeia. González, que recebeu asilo político da Espanha no dia 20 de dezembro, prometeu retornar à Venezuela em 10 de janeiro para tomar posse como presidente.

Diplomacia em jogo

O governo Maduro tem articulado ações para garantir a posse. Entre elas, a Assembleia Nacional solicitou ao procurador-geral a aplicação imediata da polêmica Lei Simón Bolívar contra deputados opositores eleitos em 2015. A medida, aprovada recentemente, é vista como uma tentativa de blindagem contra adversários.