2024: Um ano que testou os limites do Brasil, entre tragédias, conflitos, medalhas e superação

Esporte: mulheres negras brilham nas Olimpíadas

No esporte, 2024 foi o ano em que o Brasil ganhou sua primeira medalhe na marcha atlética, porém, mais do que nunca, foi o ano em que reinou a força feminina no esporte, com destaque particular das mulheres negras. O país voltaria dos jogos olímpicos de Paris sem medalha de ouro se não fossem elas - Beatriz Souza no judô, Ana Patrícia e Duda no volêi de praia e, Rebeca Andrade, no solo da ginástica artística, que se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil.

"Minha luta é comigo mesma, não com as outras pessoas", disse Rebeca, que superou Simone Biles no solo.

Já nas Paralimpíadas, o Brasil brilhou com 89 medalhas, sendo 25 de ouro. Gabrielzinho da natação se destacou, conquistando três ouros e encantando o público com sua humildade. "Se eu conseguir ser 10% do que foi Pelé, já estarei feliz", disse o atleta.

Botafogo surpreende no futebol

E para encerrar o ano, o Botafogo fez história ao vencer o Brasileirão e a Libertadores, consagrando-se como o grande campeão do futebol nacional em 2024.