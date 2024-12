Entra em vigor na França carregador universal para celulares e tablets

A Apple, que equipou os seus iPhones com carregadores "relâmpago" desenvolvidos pela marca, durante algum tempo mostrou-se contrária à adoção desta nova regra, justificando que ela "prejudicava a inovação".

Contudo, a empresa californiana finalmente abandonou o impasse com a União Europeia ao comercializar um novo modelo - o iPhone 15 - já equipado com porta USB-C, a partir de 2023. Agora, todos os produtos da marca, como laptops, tablets e fones de ouvido também são compatíveis com o carregador universal.

Muitas concorrentes, como Samsung, Xiaomi e Google, já adotaram este tipo de entrada de carregamento.

Na França, a Agência Nacional de Frequências (ANFR) será responsável pela fiscalização, que correrá diretamente nos pontos de venda e não nos fabricantes.

"Mesmo que um dispositivo seja relativamente antigo, desde o momento em que entrou no mercado europeu antes da data em questão (sábado 28), ele tem o direito de continuar a ser vendido no mercado europeu", explica a ANFR.

Quanto aos carregadores velhos, inutilizáveis ??e que entulham as gavetas, é proibido - como qualquer aparelho eletrônico - jogá-los no lixo juntamente com outros resíduos, mas devem ser descartados em pontos de recolhimento adequados.