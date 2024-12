Jogos Olímpicos e reabertura da Notre-Dame impulsionam turismo em Paris nas festas de fim de ano

Os turistas estão de volta à capital francesa, para a alegria dos profissionais do setor. O turismo na capital é impulsionado pelo efeito da propaganda indireta feita pela exibição das imagens da cidade durante os Jogos Olímpicos para todo o mundo, assim como a reabertura da catedral gótica Notre-Dame de Paris, reformada após o incêndio de 2019.

Os hotéis de luxo registram um aumento de quase 14 pontos percentuais em um ano. Para o Sindicato dos Hoteleiros (Umih), é uma prova de que os clientes internacionais com forte poder aquisitivo estão de volta.

Os Jogos Olímpicos "fizeram com que os turistas quisessem voltar ou visitar a cidade pela primeira vez", analisa Frank Delvau, presidente da filial Paris-Île-de-France da Umih, que vê nestes números um "efeito JO".

Decepcionados com um resultado modesto no verão, com uma queda acentuada na atividade de restaurantes, museus e táxis, os profissionais do turismo já esperavam por este efeito positivo. Com 5 bilhões de telespectadores, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris foram os mais assistidos da história, segundo o Comitê Olímpico Internacional.

Recuperação esperada

"Precisávamos desta recuperação porque a situação foi muito complicada no terceiro trimestre, com as Olimpíadas, (...) houve quedas muito significativas no ramo dos restaurantes que caiu 40% ou mesmo 50%", continua Delvau.