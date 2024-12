Último grande hospital operacional em Gaza para de funcionar após ataque israelense, denuncia OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira (27) que o hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, está "fora de serviço" após um ataque do Exército israelense contra combatentes do Hamas. Segundo o movimento islâmico palestino, o estabelecimento foi invadido.

"O ataque pela manhã no hospital Kamal Adwan fez com que o último grande centro de saúde no norte de Gaza parasse de funcionar", denunciou a OMS no X. "Informações preliminares indicam que serviços essenciais foram incendiados e destruídos durante o ataque. Sessenta membros da equipe de saúde e 25 pacientes estão em estado crítico", acrescentou a organização internacional, com sede em Genebra.

O Exército israelense anunciou o lançamento, na sexta-feira, de uma operação contra combatentes do Hamas perto do hospital, que desempenha um papel essencial no atendimento à população. A Faixa de Gaza está devastada após 14 meses de guerra entre Israel e o Hamas.