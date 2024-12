Estratégia política de Lula destinada a 'seduzir evangélicos' no Brasil é analisada por Le Monde

Destaque no jornal Le Monde desta segunda-feira (30), um longo artigo analisa a tentativa de aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a comunidade evangélica no Brasil. O jornal destaca que o presidente brasileiro, que vai se candidatar novamente em 2026, como anunciado por Lula no último dia 12 de dezembro, tenta "seduzir as igrejas evangélicas", embora seja católico, como sublinha Le Monde.

"Deus", 'fé' e 'milagre': há vários meses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem multiplicando as referências à religião em seus discursos, publica o diário francês no início do texto, lembrando que em 16 de setembro, o chefe de Estado brasileiro instituiu o "Dia do Pastor Evangélico" e, um mês depois, em 15 de outubro, o "Dia Nacional da Música Gospel". Le Monde cita a imprensa brasileira para especular sobre o fato de Lula também estar considerando a possibilidade de nomear um evangélico para o governo, em uma reforma ministerial que ele planejaria para 2025.