Geórgia: Presidente recém-empossado aprova leis repressivas enquanto manifestantes resistem

A ex-presidente da Geórgia Salomé Zourabichvili deixou finalmente o palácio presidencial no domingo (29), enquanto seu sucessor, Mikhail Kavelachvili, tomava posse no parlamento. Novos protestos contra a mudança autoritária do governo ocorreram já no domingo.

De enviado especial da RFI a Tbilisi, Julien Chavanne

A crise política na Geórgia continua apesar da posse do novo presidente. Os opositores ao governo eram mais numerosos no domingo, em frente do parlamento, animados pelo discurso de Salomé Zourabichvili, pró-Europa. As manifestações vão continuar. Um grande comício está previsto para terça-feira, véspera de Ano Novo. A ex-presidente estará lá, em seu novo papel de líder da oposição.