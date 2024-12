França faz primeiros bombardeios em posições do grupo Estado Islâmico na Síria após queda de Assad

A postagem traz um vídeo no qual é possível ver o momento do ataque, filmado de dentro do caça. As imagens aéreas mostram a explosão do que parecem ser galpões em uma região desértica.

A França é membro da coalizão internacional contra o EI no Iraque desde 2014 e na Síria desde 2015. Segundo o ministério francês das Forças Armadas, pelo menos 600 soldados estão mobilizados nas ações contra o grupo extremista.

Nos armées restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant.



Elles contribuent à la coalition internationale "Operation Inherent Resolve" (OIR), depuis 2014 en Irak et 2015 en Syrie.



O grupo Estado Islâmico sobreviveu no Iraque e na Síria, apesar da destruição do seu "califado", que controlava grandes áreas de território em ambos os países entre 2014 e 2019. Após a queda de Assad em uma ofensiva dos rebeldes sírios liderados por um grupo radical sunita, os observadores temem que se abra espaço para o EI se reagrupar e fortalecer.

Estados Unidos também atuam na região

As forças americanas também querem evitar que o EI "aproveite o contexto para se reestabelecer no centro da Síria". Por essa razão, Washington já informou que pretende intensificar os ataques visando as posições do grupo em zonas até então protegidas pelo regime sírio e pelas forças russas, aliadas de Damasco.