Réveillon com mais de um milhão em Sydney, 'capital mundial do Ano Novo', e virada ofuscada na Seul

Enquanto boa parte do mundo vive as últimas horas de 2024, em Sydney, na Austrália, mais de um milhão de pessoas assistiram ao espetáculo de fogos de artifício que tradicionalmente marca o Réveillon. Mesmo se Auckland, na Nova Zelândia, é uma das primeiras grandes cidades a celebrar a virada em razão de sua posição geográfica, Sydney reivindica o título de "capital mundial do Ano Novo". Já na Coreia do Sul, as celebrações foram ofuscadas pela crise política e a recente catástrofe aérea.

A cidade australiana recebeu 2025 com nove toneladas de fogos de artifício diante da Ópera House e da Ponte da Baía de Sydney, à meia-noite. Mais de 260 pontos de disparo foram instalados pela cidade, contra 184 no ano anterior.

A virada em Sydney foi marcada por shows de som e luz, além de apresentações da cultura aborígene. Drones foram usados para criar formas no céu, e cerca de cem artistas participaram do evento, incluindo o astro pop britânico Robbie Williams, que cantou em frente à ópera da cidade. A celebração foi um sucesso, apesar da ameaça de uma greve dos trabalhadores ferroviários locais que deixou os organizadores no suspense até a última hora.