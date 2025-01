Em votos para 2025, Macron faz mea culpa sobre crise política na França

"Pela primeira vez em mais de 70 anos, o tradicional discurso presidencial foi aberto com um vídeo curto, comentado em voz off pelo chefe de Estado", publica Le Monde, destacando que Emmanuel Macron reconhece que a dissolução criou "mais divisões do que soluções" e pede um "novo começo".

O jornal francês analisa que Macron, "reduzido ao papel de figurante, agradeceu" ao ex-primeiro-ministro Michel Barnier, "que, depois de Élisabeth Borne e Gabriel Attal, assumiu um compromisso sincero", e também enviou seus "melhores votos" ao novo premiê, François Bayrou, "também à mercê de uma moção de censura".

Possibilidade de referendos

"Enfraquecido por uma dupla derrota eleitoral em 2024, nas eleições europeias e legislativas, o chefe de Estado pediu às forças políticas que façam de 2025 o ano 'da recuperação coletiva', para permitir 'estabilidade' e 'bons compromissos'", diz Le Monde. "Não podemos nos dar ao luxo de esperar", sentencia o vespertino, sublinhando a sugestão subliminar de Macron de realizar referendos populares e assim conseguir avançar decisões sobre questões polêmicas. O presidente francês, no entanto, permaneceu discreto sobre quais questões gostaria de consultar a população ou quando o faria.

"Macron permaneceu muito vago sobre suas intenções, não comentando sobre nenhum assunto em particular", avalia o jornal francês Le Figaro. "Essencialmente limitado a questões internacionais, já que não tem mais maioria no Congresso", o chefe de Estado mais uma vez "pediu um 'despertar europeu' e o fim da 'ingenuidade' no Velho Continente, diante de um mundo que está 'se movendo mais rápido', a menos de três semanas do retorno de Donald Trump à Casa Branca", publica Le Figaro. "Foi uma forma de desejar que o próximo ano não se assemelhe ao ano que está se encerrando, que viu o segundo mandato de cinco anos de Macron mergulhar no caos político, resumiu Le Figaro.