FBI fala em 'terrorismo' após motorista atropelar multidão em Nova Orleans deixando mortos e feridos

Nova Orleans é um dos destinos mais visitados dos Estados Unidos. Nas primeiras horas do ano, a área fervilhava de gente comemorando no French Quarter, bairro famoso por seus bares, restaurantes e história do jazz.

De acordo com relatos à imprensa local, o veículo em alta velocidade atingiu a multidão pouco antes de seu motorista pular no chão e começar a disparar uma arma, enquanto a polícia respondia ao fogo. O incidente ocorreu pouco antes de a cidade sediar um importante jogo de futebol americano, conhecido como Sugar Bowl, no qual participam equipes da Universidade da Geórgia e Notre Dame. Segundo as autoridades municipais, a vigilância foi intensa durante o Ano Novo, enquanto a cidade se preparava para receber multidões. O departamento de polícia local anunciou "100% de pessoal, com 300 policiais adicionais", inclusive a cavalo e usando unidades sem distintivos.

O icônico French Quarter publicou ofertas especiais para o Ano Novo, incluindo festas LGBTQIAPN+ e um cabaré drag perto de onde ocorreu o incidente.

