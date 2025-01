FBI informa que autor de ataque em Nova Orleans carregava explosivos e bandeira do Estado Islâmico

As autoridades norte-americanas divulgaram as primeiras informações sobre o autor do ataque que deixou pelo menos dez mortos e dezenas de feridos na madrugada do Ano Novo em Nova Orleans. O motorista responsável pelos atropelamentos é um cidadão americano e estaria carregando explosivos, além de uma bandeira do grupo Estado Islâmico no carro. O FBI não descarta a participação de outras pessoas no episódio.

O homem que jogou uma caminhonete contra uma multidão de pessoas que comemoravam o Ano Novo em Nova Orleans nesta quarta-feira (1º) foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, um cidadão dos Estados Unidos de 42 anos, informou o FBI.

"Uma bandeira do grupo Estado Islâmico foi encontrada no veículo, e o FBI está trabalhando para determinar as potenciais associações e afiliações do indivíduo com organizações terroristas", disse a agência em um comunicado.