Polícia proíbe presidente da companhia Jeju Air de deixar Coreia do Sul após acidente aéreo que matou 179

De acordo com a agência de notícias local Yonhap, o mandado de busca é baseado em possíveis acusações "de negligência profissional que resultaram em mortes".

Após o acidente, as autoridades sul-coreanas anunciaram que todas as aeronaves Boeing 737-800 que operam no país serão submetidas a inspeções com foco no trem de pouso, que parece ter falhado no domingo.

Medidas imediatas

O presidente em exercício da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, disse que tomará "medidas imediatas" se essas inspeções revelarem problemas com o modelo do avião.

De acordo com as autoridades sul-coreanas, 101 aeronaves B737-800 operam na Coreia do Sul, em seis companhias aéreas diferentes.

"Dada a grande preocupação pública com o modelo de aeronave envolvido no acidente, o Ministério dos Transportes e as agências devem conduzir uma investigação completa sobre a manutenção operacional, formação e treinamento", disse Choi.