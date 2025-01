"A meta é disputar as primeiras posições", diz brasileiro Cadu Sachs em 4ª participação no Rally Dakar

Ele destaca o comprometimento e as habilidades do piloto português que vai estar no comando do modelo Taurus T3 MAX: "Gonçalo é muito dedicado e tem bons conhecimentos mecânicos. Acho que temos tudo para fazer uma ótima corrida."

Evolução no Dakar

Com três edições anteriores no currículo, Cadu sente-se cada vez mais preparado para enfrentar os desafios do deserto saudita. "A cada ano fico mais confortável, aprendendo coisas novas e me familiarizando com o carro, o que é essencial em provas longas como essa", explica.

Ele também celebra os resultados recentes: "Em 2024, terminamos o Mundial em terceiro lugar, vencemos duas etapas no Dakar e isso contribuiu muito para a evolução."

Estratégia e desafios do percurso

Para Cadu, a chave do sucesso no Dakar é a estratégia. "Os dias são longos, passamos em média oito horas no carro. É fundamental saber onde atacar, quando diminuir o ritmo e como lidar com problemas mecânicos", afirma. Ele também destaca a importância do relacionamento com o piloto: "São muitas horas juntos, então é essencial manter uma boa dinâmica."