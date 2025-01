"Minha cliente teve uma desconexão no tempo e no espaço", diz advogado de ex-atriz que atropelou brasileiros na Argentina

A acusada de homicídio culposo (sem intenção de matar) e de lesões graves fez uso do recurso de não responder às perguntas, limitando-se a dar a sua versão do episódio que culminou no atropelamento do casal de brasileiros Fernando Pereira de Amorim Junior e das lesões de Cleusa Adriana Nunes Pombo.

Fernando, de 62 anos, morreu no local, antes da chegada dos socorristas. Cleusa, de 50 anos, foi levada ao Hospital Fernández. Vindo de São Paulo, o casal fazia a sua primeira viagem a Buenos Aires, onde chegou no dia 28 de dezembro para passar o Ano Novo. Por volta das 10h30 do dia 1º, na esquina das avenidas Libertador com Alvear, quando os dois aguardavam para atravessar, a SUV Nissan Kicks subiu a calçada, atingindo os brasileiros.

"Apagão de 10 segundos"

À Justiça, Patricia Scheuer disse ter tido um "apagão de uns 10 segundos", conforme declarações à imprensa do advogado da defesa Alfredo Humber. "Ela sofreu uma desconexão no tempo e no espaço", garantiu.

Fontes do Ministério Público acrescentaram que Patricia Scheuer alegou sofrer de uma síndrome de perda de consciência, conhecida como "síndrome de despersonalização" que provoca repentinas desconexões temporo-espaciais. Essa desconexão, segundo a defesa, teria levado a empresária a perder a consciência e o controle do veículo.

No seu depoimento, a mulher citou antecedentes psiquiátricos e um prolongado tratamento contra depressão e ansiedade. Contou que, há um ano, viveu um episódio semelhante, onde tudo apagou por 10 ou 15 segundos. "Ela relatou já ter vivido um episódio semelhante, mas dentro de casa", contou o advogado.