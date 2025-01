Polícia sul-coreana suspende operação para deter Yoon Suk-yeol após bloqueio da guarda presidencial

De acordo com a correspondente da RFI em Seul, Camille Ruiz, a imprensa não tem acesso à residência de Yoon. Mas o que se sabe, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, é que cerca de 150 pessoas foram mobilizadas para tentar prender o presidente.

Os policiais chegaram por volta das 7h20 no horário local. Depois de passar pelo portão principal da residência, houve confrontos com soldados presentes na residência do presidente, segundo a agência Yonhap. Em seguida, a guarda presidencial teria bloqueado a ação dos policiais. Yoon está suspenso, mas tem direito à proteção, já que está oficialmente no cargo.

Manifestantes cercam local

Nos arredores da residência do presidente, mais de 1.000 apoiadores acompanharam a operação. A base eleitoral ultraconservadora de Yoon Suk-yeol esteve presente quase 24 horas nos últimos dias.

Desde que o mandado de prisão contra Yoon foi emitido em 31 de dezembro, centenas de seus apoiadores se se reúnem na área. Entre eles estão influenciadores de extrema direita e pregadores cristãos evangélicos, últimos apoiadores incondicionais de Yoon.

Mas os investigadores alertaram que qualquer pessoa que se opusesse à prisão do presidente deposto poderia ser "alvo de um processo".