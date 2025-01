Brasileiro Lucas Moraes está entre os favoritos ao título do Rally Dakar 2025

Na sua primeira participação, em 2023, ele ficou em terceiro lugar, causando boa impressão e apenas atrás do campeão Nasser al-Attiyah, do Catar, e o francês Sébastien Loeb, duas referências no rally mundial.

Na edição passada, um problema mecânico na penúltima etapa o afastou do pódio, mas o resultado da estreia e os últimos resultados de 2024, que o fizeram terminar em 3° lugar no mundial de rally, o credenciam como um dos favoritos nesta edição.

Pela segunda vez, Lucas Moraes tem navegador o espanhol Armand Monleón como parceiro. A dupla terminou o prólogo na oitava posição.

Outros brasileiros também competem na categoria Ultimate, considerada a "Fórmula 1 do rally", na categoria. O piloto Marcelo Gastaldi, que tem como navegador o francês Adrien Metge, da equipe Century Racing, ficou em 20° no prólogo. Um pouco depois na 33 ª posição ficou a dupla 100% brasileira da Marcos Moraes e o navegador Maykel Justo, Overdriving Racing.

Outro navegador brasileiro no Dakar este ano é o paulista Cadu Sachs, de 28 anos. Campeão do Rally dos Sertões em 2023 e segundo no ano passado, ao lado do piloto Marcelo Gastaldi, o piracicabano migrou para a equipe da Red Bull OFF-Road Junior Team e este ano compete na categoria Challenger, de veículos leves, ao lado de outro talento recrutado pela equipe, o português Gonçalo Guerreiro, de 24 anos.

Os dois se conheceram no Marrocos e engataram uma parceria para o Dakar onde competem com um Taurus T3 MAX. No prólogo, terminaram na segunda posição, com apenas 4 segundos de diferença de outra dupla da Red Bull OFF Road, Corbin Leaverton e Taye Perry.