Chanceler alemão Olaf Scholz condena 'declarações equivocadas' de Elon Musk

AfD: "partido que defende aproximação com a Rússia de Putin"

"O presidente alemão não é um tirano antidemocrático, e a Alemanha é uma democracia forte e estável ? independentemente do que Elon Musk afirme", destacou Scholz na entrevista. No entanto, o chanceler considerou que, "muito mais problemático que esses insultos", seria o apoio de Musk ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Segundo Scholz, a AfD é "um partido que defende uma aproximação com a Rússia de [Vladimir] Putin e busca enfraquecer os laços transatlânticos".

Representantes da AfD ? partido que aparece em segundo lugar nas pesquisas para as eleições legislativas alemãs (com cerca de 19% das intenções de voto, atrás dos conservadores, com 33%) ? admitiram ao jornal Der Spiegel, na última terça-feira, que mantém contatos regulares com a equipe de Musk.

O empresário bilionário, de 53 anos, participará no dia 9 de janeiro de uma conversa na plataforma X com a líder da AfD, Alice Weidel.