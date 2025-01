Paris 2024 supera expectativas de museus, que temiam grande queda de público no ano olímpico

Outros museus populares entre os turistas: Orsay e o Orangerie receberam 4,9 milhões de visitantes em 2024, em comparação com 5,07 milhões no ano anterior, de acordo com a instituição pública que os administra.

O número total de visitantes "caiu apenas 3% em relação a 2023, um ano de recorde de público", acrescentou.

"O número de visitantes no verão (no hemisfério norte) caiu durante os Jogos Olímpicos (-26% no Museu d'Orsay em comparação com 2023, -22% no Museu de l'Orangerie)", disse a instituição, observando, no entanto, que "o público recebido (...) durante esse período era mais jovem do que o normal".

Grandes exposições

O ano de 2024 foi "marcado pelo sucesso das exposições temporárias", em especial "Van Gogh em Auvers-sur-Oise. Os últimos meses", com 794 mil visitantes, o "maior público para qualquer exposição desde a abertura do museu".

Por sua vez, o Centro Pompidou, que deve fechar suas portas ao público em setembro de 2025 para remoção de amianto e renovação, com uma obra que deve levar pelo menos cinco anos, ostentou um aumento de 22% no número de visitantes em comparação com 2023, com 3,2 milhões de visitantes.