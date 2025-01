Arquiteto da ascensão da extrema direita na França, Jean-Marie Le Pen escandalizou até o fim

Após servir na Indochina e na Argélia - onde foi acusado de tortura, algo que sempre negou -, ele entrou na política em 1956, tornando-se o mais jovem deputado da Assembleia Nacional. Em 1972, assumiu a liderança do recém-criado Front National (FN, o partido Frente Nacional), reunindo neofascistas sob a bandeira de uma "fachada respeitável".

"Assumo tudo"

Le Pen alcançou os primeiros sucessos eleitorais em 1983, com sua retórica centrada na imigração: "Um milhão de desempregados é um milhão de imigrantes a mais". Sua ascensão foi facilitada pela exposição midiática durante o governo socialista de François Mitterrand.

Apesar de seu sucesso político, a gestão familiar e partidária de Le Pen foi marcada por conflitos. Sua esposa o deixou no final dos anos 1980 e posou nua para a Playboy, gerando escândalo. Anos depois, ele renegou publicamente sua filha Marie-Caroline por apoiar uma dissidência dentro do partido.

Marine Le Pen, a filha caçula, foi quem herdou a liderança do FN em 2011, prometendo "assumir toda a história do partido". Contudo, ela buscou distanciar-se das declarações mais polêmicas do pai, que incluíam comparações da Shoah a um "detalhe da história" e piadas antissemitas como o trocadilho com o nome do ministro Michel Durafour ("crematório!").

Em 2015, após mais declarações controversas, Jean-Marie Le Pen foi expulso do partido que fundou. Marine rebatizou o Front National como Rassemblement National (Reunião Nacional, em tradução livre), em uma tentativa de "desdemonizar", ou reabilitar a extrema direita francesa.