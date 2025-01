Pesquisa revela que 62% dos franceses defendem 'direito à blasfêmia' nos 10 anos do atentado ao Charlie Hebdo

Em editorial, o diretor da publicação, Riss, um dos sobreviventes do ataque, escreve que 10 anos depois, "Charlie Hebdo continua vivo", assim como as causas do drama que atingiu ao jornal satírico e a determinação dos atuais integrantes da redação.

O que nos confortou durante esses dez anos foram as pessoas que encontramos, na França ou no exterior, que nos disseram: "Que bom que vocês estão aqui", e nós respondemos: "Que bom que vocês também estão aqui", diz o editorial.

Concurso de desenhos para "Rir de Deus": desenho brasileiro é selecionado

Dentro da edição histórica, o jornal satírico publica uma seleção de ilustrações de diversos autores do mundo inteiro com o tema "Para rir de Deus", um concurso lançado pela icônica redação especialmente para o número deste 7 de janeiro de 2025.

Entre os trabalhos escolhidos, figura o de um brasileiro, que assina pelo nome de "Rodrigo". O desenho mostra a "santa tríade" - Pai, Filho e Espírito Santo - tapando respectivamente os olhos, ouvidos e a boca, numa referência irônica ao silenciamento causado pela religião.

Outros grandes jornais franceses dedicam extensa cobertura sobre o assunto. Libération dedica uma edição especial, para lembrar do atentado e de suas consequências. O diário lembrou todos os nomes das 12 vítimas do ataque na sede do Charlie Hebdo, mas também da policial morta no dia seguinte em Montrouge, e das vítimas do hipermercado judaico em uma cidade no leste de Paris "para que seus nomes nunca sejam esquecidos", diz o editorial.