Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Grécia por rejeitar migrantes

Em maio de 2023, por exemplo, imagens publicadas pelo jornal americano The New York Times mostravam como as autoridades gregas instalaram migrantes num barco inflável entregue ao mar até que a guarda costeira turca se encarregasse das pessoas, incluindo crianças, o que causou grande indignação. O Comissário Europeu responsável pelo assunto solicitou então "uma investigação completa e independente" após a publicação deste documento.

O fato de barrar os migrantes e encaminhá-los para a Turquia não é, portanto, um caso isolado, de acordo com os magistrados europeus. Eles falam de "sérias indicações, sugerindo uma prática sistemática por parte das autoridades gregas".

Concretamente, o Tribunal Europeu em Estrasburgo proferiu dois vereditos distintos, em dois casos, julgados em paralelo. Num deles, Atenas foi condenada, no outro, absolvida por falta de provas suficientes. Mas em cada um dos dois casos, um na fronteira terrestre entre a Grécia e a Turquia, o outro na fronteira marítima, a Justiça europeia fala de um "modus operandi bastante uniforme por parte das autoridades gregas". Este duplo veredito chama alerta que essas expulsões são praticadas em grande escala na fronteira europeia.

Corpos de migrantes encontrados

Enquanto isso, o fluxo migratório continua. Os corpos de dois jovens migrantes foram descobertos na ilha grega de Rodes, no Mar Egeu, perto da costa ocidental turca, anunciou a polícia portuária nesta terça-feira (07).

"Após buscas realizadas por um barco patrulha e mergulhadores, dois corpos foram encontrados no Golfo de Ladikou, no leste da ilha", disse um comunicado de imprensa da polícia portuária. "É um adolescente e uma criança mais nova", disse à AFP um funcionário do serviço de imprensa da polícia portuária.