Um mês após queda de Assad, questão da segurança nas ruas é uma das prioridades na Síria

"Graças a Deus, por termos conseguido controlar a situação de segurança no país, as pessoas estão se sentindo aliviadas e temos visto uma recepção calorosa delas, porque sentem que somos um só povo", explica al-Sunni em entrevista à RFI.

Mourad faz parte desses moradores satisfeitos com o novo esquema implementado pelo governo de transição. "As ruas estão bem mais seguras do que antes. Agora é possível sair de casa sem medo de ser preso", disse à RFI o jovem comerciante do souk de Al-Hamidiyah, aliviado pelo fim dos abusos cometidos nos antigos checkpoints controlados pelo regime. "Agora há segurança e disciplina", afirma.

Os pontos de controle eram uma fonte de tensão para os sírios. Eles eram usados para extorquir dinheiro dos moradores e, muitas vezes, para prender ou interrogar cidadãos.

"É claro que as pessoas estão felizes. Mas gostaríamos de ver mais segurança", pondera outro morador, que preferiu não ser identificado. "As pessoas estão com medo. Como não há eletricidade, a maioria das ruas fica escura mesmo de manhã", denuncia. Atualmente, as famílias que não têm geradores de eletricidade em casa têm apenas duas horas de luz elétrica por dia.

Moradores se tornaram agentes de segurança

Em alguns bairros de Damasco, grupos de moradores montam guarda todas as noites com armas de pequeno porte que muitas vezes são entregues pelas novas autoridades sírias, ansiosas para preencher o vácuo de segurança após sua ascensão ao poder. Comitês locais assumiram algumas das barracas abandonadas com a aprovação do governo de transição, que fornece treinamento para esses moradores.