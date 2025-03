Coreia do Norte dispara mísseis balísticos em reação a manobra conjunta entre EUA e o Sul

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra desde que o conflito de 1950-1953 terminou com um armistício e não com um tratado de paz.

Os Estados Unidos posicionaram dezenas de milhares de soldados no sul, para proteger Seul de Pyongyang.

Na semana passada, Pyongyang denunciou as "provocações políticas e militares" de Washington após a visita do porta-aviões nuclear USS Carl Vinson ao porto sul-coreano de Busan, no sudeste do país.

Desde o fracasso das negociações de desnuclearização da Coreia do Norte, durante o primeiro mandato de Donald Trump (2017-2021) e a chegada ao poder em 2022 do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, a Coreia do Norte aumentou seus testes de armas e cortou todas as linhas de comunicação que ainda existiam com a Coreia do Sul.

Os norte-coreanos também se aproximaram da Rússia, com quem concluiu um tratado de defesa mútua. As agências de inteligência dos EUA e da Coreia do Sul estimam que Pyongyang enviou vários milhares de soldados para lutar ao lado das forças russas na frente ucraniana.

