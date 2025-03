Com Oscar histórico, participação do Brasil no Mercado do Filme de Cannes "será ainda mais potente"

O ano de 2025 começou muito bem para o cinema brasileiro. Após as conquistas do Urso de Prata em Berlim, com o "Último Azul", de Gabriel Mascaro, e do histórico Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, o Brasil será o convidado de honra do Mercado do Filme de Cannes, que acontece paralelamente ao badalado Festival de Cinema francês, no próximo mês de maio. "No rastro dessas vitórias", essa homenagem ao Brasil em Cannes "vai ser ainda mais potente", acredita Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual.

A homenagem ao cinema brasileiro no Marché du Film de Cannes, confirmada na última semana de fevereiro, começou a ser negociada por Joelma Gonzaga desde 2023, logo depois que assumiu a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil.

"Estava em Cannes, vendo a Espanha como país homenageado (do Mercado), e me veio um insight: 2025 seria os 200 anos das relações Brasil e França e o Brasil poderia ser o país homenageado. Então, comecei essa articulação que se materializa nesse ano de uma forma muito bonita", diz à RFI.