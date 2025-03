Rebeldes houthis reivindicam dois ataques contra porta-aviões dos EUA

Israel não quer entrar em negociações sobre a segunda fase do acordo, mas aceita o plano de Steve Witkoff, enviado dos EUA para o Oriente Médio.

O plano dos Estados Unidos

Steve Witkoff, o enviado de Donald Trump para o Oriente Médio, revelou que se reuniu por sete horas e meia com negociadores em Doha na semana passada. Esse esforço levou à elaboração de uma "proposta ponte" cujo objetivo seria conectar minimamente as expectativas das duas partes.

Segundo Witkoff, haveria a libertação de cinco reféns israelenses vivos, incluindo o israelense com cidadania norte-americana, e também a devolução dos corpos de dez reféns mortos. Em troca, Israel deveria libertar "uma quantidade significativa de prisioneiros palestinos".

Mas a situação de impasse se mantém porque mesmo o Plano Witkoff não atende a demandas fundamentais do Hamas, como a retirada integral das tropas israelenses da Faixa de Gaza e a declaração oficial por parte de Israel sobre o fim da guerra. Aliás, Witkoff mencionou que as exigências do Hamas seriam impraticáveis.

A lista do Hamas

Segundo uma fonte citada pela Rede Al Jazeera, do Catar, o Hamas exige a retirada completa de Israel do Corredor Filadélfia, a faixa de cerca de 14 quilômetros de extensão que divide Gaza e o Egito; a reabilitação completa da Faixa de Gaza (eletricidade, abastecimento de água, saneamento, reconstrução de ruas e estradas destruídas e a operação de agências da ONU); também exige a entrada de ajuda humanitária e o encerramento de todas as atividades militares israelenses.