Trump diz que não pretende aliviar tarifas de aço e alumínio impostas a parceiros comerciais

Em suas projeções de inflação, o BCE deve "levar em consideração a incerteza do ambiente atual, que, inclusive, é maior do que era durante a pandemia", disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, em entrevista ao jornal Sunday Times neste domingo (16).

A perspectiva das tarifas impostas pelos Estados Unidos e as respostas de seus parceiros comerciais provocam "muitas incertezas" e fazem com que "a situação atual seja muito volátil", acrescentou a presidente do BCE, Christine Lagarde.

"Parece que a cada dia uma nova tarifa é adotada, ou um imposto anunciado é retirado", resume o ex-ministro da Economia espanhol. "Uma guerra comercial seria uma situação em que todos sairiam perdendo porque penalizaria o crescimento", disse Guindos.

Apesar do contexto, "o processo de desinflação está no bom caminho", assegura. O BCE considera que uma inflação próxima a 2% garante a estabilidade dos preços e reforça a confiança dos consumidores e empresas para consumir e investir.

Guerra da Ucrânia

Trump também afirmou que conversará com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira (18). "Falarei com o presidente Putin na terça-feira", anunciou Donald Trump, acrescentando que "muitas coisas já foram discutidas entre a Ucrânia e Rússia".