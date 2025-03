Aeroporto de Heathrow volta a operar parcialmente, após ficar fechado durante todo o dia devido a um incêndio

Callum Burton, de 21 anos e natural de Kent, no sul da Inglaterra, ficou preso no aeroporto de Newark, perto de Nova York, depois de visitar sua namorada em seu aniversário de 21 anos. Ele informou à AFP que seu voo havia sido remarcado com 15 horas de atraso, acrescentando que estava "muito cansado e decepcionado". "Já estávamos no avião quando ficamos sabendo do incêndio", disse ele. "Ficamos no avião por uma hora" antes do voo ser cancelado, comentou.

Heathrow é o principal aeroporto do Reino Unido para voos internacionais de longa distância.

O paquistanês Muhammad Khalil, de 28 anos, esperava na estação de Paddington, em Londres, desde as primeiras horas da manhã, em busca de voos alternativos para o Paquistão. "Estou tentando encontrar outro voo do aeroporto de Gatwick ou Stansted, mas não consigo", disse. Khalil esperava se encontrar com a esposa e havia planejado a viagem há três meses. "Gastei uma fortuna em passagens e tudo mais. Tive que pedir um dia de folga no trabalho", lamentou à AFP. "Você não pode imaginar como isso é estressante pra mim", acrescentou.

Falhas

Na manhã de sexta-feira, a operadora do aeroporto, Heathrow Airport Holdings, relatou uma "queda significativa de energia" durante na madrugada e anunciou o fechamento do aeroporto "até 23h59 (hora de Londres, 20h59 em Brasília) do dia 21 de março".

Willie Walsh, diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), mencionou "falhas" do aeroporto. "Como é possível que uma infraestrutura estratégica (...) seja totalmente dependente de uma única fonte de eletricidade, sem alternativa?", perguntou. "Se esse for o caso, como parece ser, é uma clara falha de organização por parte do aeroporto", disse o ex-chefe da British Airways no X, acrescentando que o incidente "levantou sérias questões".